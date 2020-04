Mercredi sera une journée douce et ensoleillée, rythmée par le chant des oiseaux.

Quelques nuages s'attarderont pour admirer le paysage mais resteront inoffensifs. Le mercure grimpera jusqu'à 19°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et jusqu'à 25°C en Campine. Une brise marine rafraîchira les confinés du littoral. Ce soir et cette nuit, le ciel restera dégagé. Un peu de brume pointera le bout du nez très localement et les minima s'établiront entre 7 et 12°C. Le vent sera faible.

La journée de jeudi commencera elle aussi sous le soleil.