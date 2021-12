On ne peut pas parler de conditions extrêmes et exceptionnelles, mais la neige a fait son retour dès le mois de novembre cette année. C’est plus tôt que les années précédentes, et ce ne sera pas un épisode isolé. Car si le tapis blanc de quelques centimètres a fondu en ce milieu de semaine, les températures vont à nouveau chuter dans les heures à venir. De quoi transformer la pluie en neige.

(...)