Découvrez les prévisions météo!

Les nuages accueilleront les lève-tôt mardi avant que les éclaircies ne s'élargissent depuis le nord du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le sud restera toutefois partiellement sous les nuages. Les manteaux et écharpes seront bien nécessaires, avec 7 à 12 degrés prévus sous un vent faible à modéré de secteur nord-est.

Le sud du sillon Sambre-et-Meuse sera gelé mercredi matin. Même le centre pourrait se réveiller sous des températures avoisinant le 0 degré. Le soleil réchauffera les cœurs bien que des nuages élevés envahiront progressivement la Belgique par l'ouest en cours d'après-midi. Le thermomètre affichera 6 à 11 degrés, sous un vent généralement modéré de direction est. Le temps restera sec avec beaucoup de soleil jeudi. Il faudra toutefois prévoir un déguisement bien chaud pour aller réclamer bonbons et autres sucreries aux portes pour Halloween. Le matin, il fera autour de 0 degré tandis que les maxima de la journée ne dépasseront à nouveau pas 11 degrés. Les Saints seront fêtés vendredi sous la pluie et des températures toujours froides, comprises entre 9 et 13 degrés.