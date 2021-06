Le temps restera sec dans la plupart des régions et les maxima approcheront les 20 degrés à la Côte et pourraient grimper jusqu'à 28 degrés dans l'intérieur des terres. Le ciel se dégagera pendant la soirée et la nuit et les températures oscilleront entre 9 et 17 degrés.

Mercredi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec un faible risque d'orage de chaleur localisé en fin d'après-midi et en soirée. Il fera très chaud avec des maxima de 26 degrés à la mer à localement 31 ou 32 degrés dans l'intérieur du pays.