Dimanche matin, quelques averses orageuses dans le nord-ouest du pays, et vraisemblablement aussi dans le centre, pourront conduire à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps, avertit l'Institut royal météorologique (IRM).

L'après-midi devrait être ensoleillée et sèche, mais une nouvelle vague d'averses et d'orages en provenance de la France abordera l'ouest et le centre du pays à partir de la soirée. Ces orages pourront localement être intenses et à l'origine de précipitations abondantes, de fortes rafales de vent et de grêle.

L'avertissement de l'IRM vaut pour Bruxelles, le Hainaut, le Brabant wallon et la plupart des provinces flamandes.

En prévision, le SPF Intérieur a décidé d'activer le numéro d'appel 1722 pour les interventions non-urgentes des services de secours.

Ce numéro a pour objectif de désengorger les centrales d'urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est potentiellement en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence, mais d'un numéro d'intervention en cas de besoin des pompiers.

L'activation du numéro 1722 est préventive lorsqu'une tempête ou de fortes pluies sont annoncées. Cette activation ne présage en rien de la gravité de l'avertissement et de l'ampleur des dégâts éventuels, précise le SPF Intérieur.

Le reste de la semaine

Dans l'est, temps sera généralement sec. Il fera doux avec des minima de 12 à 16 degrés, sous un vent de sud à sud est soutenu.

Lundi, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie ou des averses. Plus tard, la nébulosité deviendra variable par l'ouest avec encore un risque d'une averse. Les maxima oscilleront entre 13 à 19 degrés.

Le reste de la semaine, le temps restera variable avec, par moments, des averses qui pourront adopter un caractère orageux. Maxima autour de 17 degrés.