La matinée de vendredi sera fraîche et les brumes et brouillards matinaux, principalement présents au nord du sillon Sambre-et-Meuse, se lèveront progressivement au profit d'un ciel assez ensoleillé. L'après-midi sera plus douce avec des maxima de 13 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 17 degrés en plaine et localement 18 degrés sur le nord-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le vent sera faible à modéré l'après-midi, d'est à nord-est. A noter que l'IRM a émis un avertissement jaune jusque 12h00 pour le brouillard, qui sera répandu ce vendredi matin, principalement au nord du sillon Sambre-et-Meuse (seules les provinces de Liège, Namur et de Luxembourg ne sont pas concernées), et limitera la visibilité à moins de 500 m voire à moins de 100 m en certains endroits.

Cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein, mais de la brume se formera, surtout en plaine, avec des minima de -1 à 9 degrés.

Ce week-end, après dissipation des brumes et bancs de brouillards, le temps restera calme et assez beau avec des maxima allant de 13 à 18 degrés. Les nuits et matinées seront assez fraîches avec un risque de gelées dans les vallées ardennaises.

Un temps plus frais et plus nuageux devrait revenir la semaine prochaine, avec parfois un peu de pluie ou quelques averses. Les maxima ne dépasseront plus 8 à 9 degrés en Ardenne et 13 à 14 degrés sur le centre.

L'IRM signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau et invite à être attentif à tout symptôme de type "maux de tête" ou "envie de vomir" qui pourrait être dû à une intoxication au CO.