Dans ces quartiers, les sinistrés et les bénévoles tentent pourtant de sortir la tête de l’eau et de rendre les logements habitables - du moins ceux qui peuvent encore l’être - le plus rapidement possible. Un travail de fourmi : des milliers d’habitations ont été sinistrées. Des milliers de sinistrés ont tout perdu.

Parmi eux, Arik, un habitant de Pepinster. Son logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de Pepinster a été noyé sous une vague d’eau boueuse. "J’ai tout perdu, confie-t-il. Tous mes meubles, mes vêtements, mes provisions ont été emportés. Je n’avais déjà pas grand-chose. Je n’ai désormais plus rien."