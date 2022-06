Suite à l’affaire Dutroux, des centres d’appui spécialisés ont vu le jour dans les trois régions du pays afin d’accompagner les auteurs d’infractions sexuelles. L’objectif : leur fournir des formations pour prévenir et limiter la récidive, sans avoir un recours systématique par la case prison. Mais depuis lors, ces dispositifs font l’objet d’un désinvestissement massif et les trois centres régionaux ne peuvent plus effectuer leurs missions de base.