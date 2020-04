Avec le confinement et le beau temps, on s’attendait à voir le travail des services d’urgence augmenter, en ces temps de Coronavirus, avec d’apprentis bricoleurs ou jardiniers qui pour passer le temps découvraient foreuse ou tondeuse avec maladresse, se retrouvant alors aux urgences pour des blessures.

Si on a certainement constaté de manière isolée l’un ou l’autre coup de tronçonneuse, ce fut relativement calme ces derniers jours de printemps.

"En général, depuis le début du confinement, on constate moins d’interventions", souligne Marc Gilbert, commandant des pompiers du Val de Sambre. "Ou quand il y a une intervention pour un incendie dans une habitation, il est vite maitrisé parce que les habitants sont là. Le problème est donc plus vite résolu. Quant aux sorties pour désincarcérations, on constate aussi une diminution parce qu’il y a évidemment beaucoup moins de monde sur les routes. Ceux qui s’y risquent sont en outre prudent parce qu’il y a aussi plus de contrôles policiers."

Si les interventions sont en baisse, le boulot ne manque toutefois pas dans les casernes.

"On a moins d’interventions mais plus de boulot en fait !" confirme le commandant qui doit tout de même constater une augmentation des sorties d’ambulance liées au Covid 19 dans sa région.

Mais en caserne, le personnel est loin de se croiser les bras pour autant. Les raisons sont simples, c’est qu’en étant en première ligne lors de leurs interventions, il y a des mesures de sécurité supplémentaires qui ont été prises aussi. Par exemple, désinfecter et nettoyer une ambulance, en raison du Covid 19, après une intervention prend 20-30 minutes pour la rendre à nouveau disponibleet ce ne sont pas les seules précautions prises.

"Nos préposés à la buanderie ont beaucoup plus de boulot, les lessives n’arrêtent pas", lance-t-on à La Louvière. "Le batiment n’a jamais été aussi propre. Il faut tout désinfecter et tout est fait continuellement. Il y a aussi tout l’aspect désinfections des vêtements et des hommes."