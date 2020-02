Pour de nombreux parents, devoirs riment avec calvaire.

Alexandra, élève de sixième primaire d’une école bruxelloise, consacre au moins deux heures par jour à faire ses devoirs. La faute à sa dyslexie, qui l’oblige à travailler deux fois plus que d’autres élèves et à son institutrice, qui donne beaucoup de travail à ses élèves. "Heureusement qu’elle adore l’école et qu’elle est autonome, sinon je ne sais pas comment je ferais pour gérer ça. Parfois, ça lui prend trois heures par jour. Elle travaille énormément pour l’école", confie sa maman, dont le français n’est pas la langue maternelle et qui se sent bien démunie face à cette masse de devoirs.

(...)