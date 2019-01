Ce lundi, c’est la Journée internationale des câlins. L’occasion pour SOS Villages d’Enfants de rappeler l’importance de l’attention aimante et du rôle des câlins à cet égard. La mission de SOS Villages d’Enfants vise à accompagner les enfants qui n’ont plus de foyer ou les enfants issus de familles à haut risque. Aussi, l’association propose-t-elle notamment l’accueil et l’encadrement des familles belges et étrangères qui ne peuvent plus assurer temporairement l’éducation de leurs enfants.(...)