Les services d’urgences, les hôpitaux pour les dialyses, le Ring embouteillé entre Beersel et Jette pour rejoindre sa mère, les contacts nombreux avec les médecins, le nettoyage de la maison, les soins, l’écoute, la responsabilité que tous les médicaments soient pris… Cela fait partie intégrante de la vie de Nathalie Conti. Tina, sa maman de 70 ans, est malade depuis une trentaine d’années, souffrant au départ de difficultés rénales. "Depuis 1 an et demi, cela devient de plus en plus compliqué, elle doit retourner à l’hôpital trois fois par semaine en dialyse, les cancers se suivent… Et pendant le confinement, mon père Robert, aidant proche également, a fait une thrombose", résume Nathalie d’une voix pourtant fluide. Alors, elle est là, un roc, une joie dans la vie de sa mère, qui le lui rend bien. "Bien sûr que c’est dur, mais on rigole bien aussi il ne faut pas l’oublier, je l’appelle Terminator ma mère ! À cause d’un cancer, elle a perdu un doigt mais continue à aller chez la manucure… en demandant pour plaisanter un prix puisqu’elle n’en a plus que neuf", sourit-elle. À 48 ans, elle est reconnue comme "aidante proche" depuis quelques années par la mutualité Partenamut, la seule depuis 4 ans à offrir des services et des avantages à ses adhérents aidants.