Ce sont les personnes les plus affaiblies qui sont ici visées, indique la société belge de gérontologie et de gériatrie.

L'annonce a de quoi choquer : elle est pourtant bien réelle. La société belge de gérontologie et de gériatrie (SBGG) a en effet envoyé une nouvelle directive au personnel médical présent au sein des centres des soins et des services de gériatrie des hôpitaux : celle de ne pas hospitaliser les résidents de maisons de repos touchés par le coronavirus et pour lesquels il est évident que la maladie sera fatale. "Dans les hôpitaux, nous ne pouvons rien faire de plus pour eux qu'offrir de bons soins palliatifs dont ils peuvent aussi bénéficier dans les résidences de soins. Les transporter à l'hôpital pour qu'ils y meurent serait inhumain", justifie la professeure Nele Van Den Noortgate de l'hôpital universitaire de Gand, pour le compte de la SBGG.

Concrètement, les résidents de maisons de repos qui présenteraient des symptômes de démence et des problèmes physiques et pour lesquels un décès est envisageable dans l'année, ne seraient plus transportés dans les hôpitaux.

