Société Neckermann se relance en signant un partenariat avec Sunweb Thibaut Van Hoof

Les deux tours-opérateurs s’allient pour proposer une offre complète en agence et sur le web.



Un peu plus d’un mois après la relance de ses activités, Neckermann frappe un grand coup en s’alliant avec le leader web du marché, Sunweb.

Si les deux marques garderont leur identités propres, elles viennent de signer un partenariat qui permettra aux clients Neckermann de retrouver leurs hôtels favoris et une offre aussi complète qu’avant la fusion tandis que Sunweb va découvrir le marché des agences de voyages.

L’occasion pour l’un de retrouver une partie de sa clientèle, et pour l’autre de toucher les clients "offline".



Plus d’informations à venir.