Les cotations, qui comportent "toujours" une part d’arbitraire, nuisent aux apprentissages, dénonce un groupe d’experts.

L’école telle qu’on la connaît aujourd’hui semble indissociable des notes et des bulletins. Donner des bons points aux bons élèves et des mauvais aux cancres constitue une des plus vieilles habitudes de notre système scolaire et sans doute aussi l’une des plus tenaces. Pourtant, de plus en plus d’experts de l’enseignement mettent en cause ce système qu’ils jugent au mieux inefficace, au pire néfaste pour les enfants.

Dans un livre consacré à l’évaluation, le groupe belge d’éducation nouvelle (GBEN) dresse un portrait au vitriol de cette pratique pédagogique. "Noter contribue à la ségrégation scolaire, alimente le tri et l’exclusion sociale. Noter sape le travail d’éducation et de formation et pèse sur les élèves qui se trouvent mis en concurrence. Pour nombre d’enfants et d’adolescents, les notes insécurisent et rabattent les projets d’insertion socio-professionnelle et sociale, écornent l’image de soi, alors que le besoin de chacun est au contraire d’être reconnu, encouragé et accompagné", avancent-ils.