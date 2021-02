Alors que les coiffeurs attendent leur réouverture, on rase gratis à Liège. Enfin le terme gratis n’est pas très approprié pour des dossiers dans lesquels on parle de millions d’euros qui auraient échappé au radar. Nethys et ses multiples tentacules sont (enfin) passés au peigne fin et, en tirant sur la pelote de laine, des têtes tombent...