Le nouveau formulaire d’inscription en première secondaire vise à lutter contre la discrimination des élèves transgenres.

Depuis cette année, quand ils remplissent le formulaire d’inscription en première secondaire, les parents ont la possibilité de cocher en plus des cases “masculin” et “féminin” une case “neutre” pour renseigner le sexe de leur enfant. Cet ajout s’inscrit dans une stratégie plus large de la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir (PS) visant à lutter contre l’homophobie et la transphobie et à garantir une meilleure inclusion des élèves et familles LGBTQIA + (lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexuels…) que la ministre a évoquée au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles mardi.