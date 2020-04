Malgré le confinement, ils peuvent intervenir sans le moindre problème.

Depuis que les mesures de confinement ont été prises par le gouvernement fédéral, on peut dire qu’on a été gâté par la météo. Le soleil brille et fait le plaisir des familles qui peuvent profiter de leur jardin. Mais ce retour au jardin après plusieurs mois de disette est aussi synonyme du retour… des nids de guêpes.

Que faire pour s’en débarrasser ? Le faire soi-même ? C’est peut-être le premier réflexe que vous pourriez avoir et c’est certainement aussi l’un des plus mauvais car contrairement à ce que l’on pourrait penser, les professionnels du métier ont le droit de se déplacer. "Au début, on était un peu dans l’incertitude avec les mesures imposées par le Gouvernement, explique Jérémy Lambert de "SOS Nids de guêpes" basé à Saintes (Tubize). Comme les déplacements sont interdits, on s’est renseigné auprès du numéro d’information et on nous a confirmé qu’on pouvait se déplacer malgré les règles de confinement."

En effet, la gestion (et la destruction) des nids de guêpes fait visiblement partie de ces interventions jugées nécessaires… si les règles de distanciation sont respectées bien évidemment. "Concrètement, cela ne change pas grand-chose pour nous. La différence, c’est qu’on peut intervenir que si on est seul sur le terrain tout en respectant les règles de distanciation. Si le nid se trouve dans un endroit sensible, on utilisera un masque de protection."

Si vous tombez nez à nez avec un nid de guêpes, évitez donc de prendre des risques inutiles. "Cela peut vite tourner mal en cas de piqûres et d’allergie. Je ne pourrais que conseiller aux gens de faire appel à nous d’autant que certains nids qui se trouvent dans le sol ou dans les haies sont des nids très agressifs. Au pire, on peut aussi leur donner des conseils pour qu’ils puissent le détruire eux-mêmes", conclut Jérémy Lambert.