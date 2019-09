Noces d’orchidée pour Constantin et Anne-Marie de Grèce

Le 18 septembre prochain, le roi Constantin et la reine Anne-Marie de Grèce fêteront leurs 55 ans de mariage, soit leurs noces d’orchidée.

Leur union fut l’une des plus fastueuses des années 60, le tout sur fond de grand romantisme. Rien ne laissait alors présager que 3 ans plus tard, Constantin et Anne-Marie prendraient le chemin de l’exil après la chute de la monarchie.

La princesse Anne-Marie de Grèce est la troisième fille (et dernier enfant) du roi Frederik et de la reine Ingrid de Danemark. Née en 1946, elle est encore une enfant lorsqu’elle rencontre pour la première fois le prince héritier Constantin de Grèce venu en visite au Danemark avec ses parents le roi Paul et la reine Frederika. Pour la jeune princesse, c’est le coup de foudre.

Devenue adolescente, ses sentiments vers le futur roi de Grèce sont restés identiques. Constantin de six ans son aîné, est auréolé de gloire après sa médaille d’or en yachting aux jeux olympiques de Rome en 1960. Tout semble sourire à la monarchie grecque.

Le roi Frederik de Danemark s’inquiète cependant du jeune âge de sa fille pour s’engager dans la vie conjugale dans un nouveau pays dont elle ne parle pas la langue. S’il consent à cette union, il met comme condition que le mariage ne soit célébré qu’après ses 18 ans.

Mais entre-temps , le roi Paul, père de Constantin, est brutalement emporté par la maladie en mars 1964. Un long deuil est décrété par la Cour mais sa veuve la reine Frederika entend que le mariage fixé au 18 septembre soit maintenu.

Constantin n’a que 23 ans au moment où il prête serment comme roi de Grèce. Deux jours de réjouissances sont organisés de main de maître par la reine mère Frederika. On ne lésine pas sur les fastes avec carrosses d’apparat et tapis rouge. Les reines et princesses scintillent de mille feux avec leurs parures lors du bal donné la veille du mariage. Anne-Marie reçoit ce jour-là une imposante parure de diamants et émeraudes.

Le 18 septembre 1964, coiffée du diadème en diamants dit du khédive prêté par sa mère, elle devient la plus jeune reine du monde.

Les mariés sont tout à leur bonheur sous le soleil radieux d’Athènes.

Deux enfants naissent rapidement : Alexia en 1965 et Paul en 1967. La situation politique en Grèce s’est fortement tendue. Les militaires ont pris le pouvoir. Le jeune roi probablement inexpérimenté et conseillé par sa mère que l’on surnomme "la reine de fer" et qui depuis le décès de son époux est vivement critiquée par la population pour ses supposées intrusions dans les affaires d’Etat, a pour dessein de préparer un contre-coup d’Etat pour la fin de l’année. Mais sa cohabitation avec les militaires lui vaudra les reproches de l’opinion publique. Sa stratégie échoue. Il est contraint de partir avec la reine Anne-Marie, leurs enfants, sa mère la reine Frederika et sa jeune sœur la princesse Irene.

Le couple royal vivra successivement à Rome puis au Danemark dans la famille de la reine Anne-Marie avant de se poser à Londres où ils ont été très actifs pour la diaspora grecque. Constantin et Anne-Marie ont eu trois autres enfants : Nicolas, Theodora et Philippos.

Après une période où le couple traversa une crise d’une part avec le poids de l’exil sans fin et les tentatives malheureuses pour la reine d’avoir un enfant, Constantin et Anne-Marie se sont retrouvés pour le meilleur et pour le pire.

Ensemble, ils ont lutté jusque devant la Cour européenne des Droits de l’Homme pour récupérer leur nationalité grecque et le droit de poser le pied en république grecque.

Dédommagés par l’Etat grec pour la perte de leurs biens privés dont le palais de Tatoi, ils ont créé la Fondation Anna Maria qui vient en aide aux victimes des cataclysmes dans le pays, surtout les incendies de forêt.

Après la levée de l’exil, ils ont vendu leur propriété d’Hampstead en Angleterre pour s’établir définitivement en Grèce entre Athènes et leur grande villa de Porto Heli où ils reçoivent chaque été la visite de leurs neuf petits-enfants.