La chaleur familiale qui se dégage de Noël peut parfois porter un coup aux célibataires qui vivent mal leur solitude. Annemieke Dubois les comprend puisqu’elle fait en sorte, avec Jade & Jules, son agence de personal matchmaking, de les mener vers des relations durables et riches. "Et pas nécessairement sur le modèle traditionnel du couple vivant ensemble", précise-t-elle. Les hommes et les femmes qui s’adressent à elles ont une vie professionnelle bien remplie, une expérience de la vie qui les a amenés à envisager une vie de couple différente. À travers son agence, elle fait en sorte de répondre à tous ces souhaits tout en visant l’alchimie de la rencontre !

En attendant, la Belgique compte quelque 25 % de célibataires et nombre d’entre eux appréhendent la période de Noël. Pour eux, Annemieke Dubois a quelques conseils pratiques pour relativiser et envisager la période autrement. Comment ? En filant ailleurs par exemple ! "Partez au ski ou au soleil et créez de nouveaux souvenirs sous un soleil radieux. Le scénario idéal : vous partez en voyage juste avant la veille de Noël et vous revenez le jour de l’An."

Mais on peut très bien rester en Belgique et s’organiser entre célibataires : cette année, "louez une maison avec d’autres amis célibataires au bord de la mer ou réservez ensemble un agréable B&B en ville". Plus ambitieux : "Et si vous vous lanciez dans une table d’amis pour toutes vos amies célibataires et chaque amie amène un homme célibataire. Qui sait, grâce à vous, Cupidon pourrait aussi être de la partie !"

Câlins et écoute

Et si votre peau a faim de contacts, réservez un massage ! "Remédier au manque de contact physique est primordial."

Enfin, Annemieke Dubois met en avant une solidarité tacite à établir entre célibataires : "S’aider, s’écouter, se faire des câlins, faire preuve d’empathie", c’est ce qui pourra aider à apporter de la douceur à cette période où chaque dîner en famille peut conduire à une impression de solitude… quand vous jouez à chaque fois les numéros impairs.