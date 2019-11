On compte environ 850 ophtalmologues en Belgique, ce qui fait près de 850 équivalents-temps plein. "Si l’on compare au niveau européen, la Belgique est très bien encadrée au niveau de cette spécialité", explique la professeure Marie-José Tassignon, ophtalmologue à l’UZ Anvers et présidente de la Commission mixte ARMB-KAGB. "Les rendez-vous ophtalmologiques annuels ne sont pas problématiques : il ne s’agit pas d’un rendez-vous vital. Mais on n’abandonne pas non plus un patient qui a une pathologie qui pose problème."

