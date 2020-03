A ce jour, de nombreuses populations sont confinées pour éviter la propagation du COVID-19. Grâce à ce confinement général, on observe une baisse notable de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. Des images satellites ont bel et bien prouvé que les émissions nocives étaient bien moins importantes en Chine.

S'il y a bien une leçon positive à tirer du coronavirus, c'est celle-là.