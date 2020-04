Un groupe Facebook créé la semaine passée et rassemblant des parents d’élèves inquiets suite à l’annonce de la réouverture prochaine des écoles a réuni plus de 40 000 membres en un temps record. La plupart d’entre eux l’affirment d’ores et déjà, leurs enfants ne retourneront pas à l’école cette année, quelle que soit la décision du Conseil national de sécurité.

"J’ai un fils de onze ans qui est asthmatique et un fils en milieu d’accueil. Je suis moi-même un traitement pour une maladie chronique. Je refuse de mettre mes enfants à l’école et de leur faire courir des risques pour leur santé. Je préfère continuer à garder mes enfants moi-même jusqu’à la fin de l’année scolaire", clame Tatiana, l’une des membres du groupe Facebook.

(...)