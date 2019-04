Les températures augmentent et les boîtes à tartines restent… au chaud dans les classes. Que faut-il préparer de préférence pour que les repas du midi des enfants (et des adultes) ne soient pas des repaires à bactéries en tout genre ? En même temps, pas de panique, "A priori, on n’a pas de gros problèmes avec les lunchs tartines du midi dans les écoles. Une durée de 4 à 5 h max est acceptable dans l’ensemble", souligne Magali Jacobs, psychologue et diététicienne. Mais pour cela, quelques règles de bon sens et d’hygiène préalable s’imposent.

On évite : (c’est presque évident) l’américain, le thon, le surimi, le crabe, la viande crue, la mayo. Et sinon on utilise un sac isotherme. Et encore, une place au frigo c’est mieux.

On préfère : le jambon blanc ou mieux, séché, la viande des grisons. On privilégie aussi les tapenades, les légumineuses, le tofu, aliments plus sécuritaires face à la chaleur. "Houmous, caviar d’aubergines, ou pâtes de légumes diverses, remplacent bien la viande, et c’est bon !", poursuit Magali Jacobs.

On pense extra-frais. Utilisez toujours ce que vous venez d’acheter : pas de jambon ouvert il y a deux jours, ni de fromage resté trop longtemps hors du frigo, ni de salade qui fait la tête, ni de riz passé 24 h…

On ne fait pas l’impasse sur le fromage. La plupart des pâtes pressées cuites se conservent mieux que la viande dans et hors frigo ! Et les fromages à tartiner ou fondus, salés, ne posent pas de problème dans un sandwich.

Les salades. Elles ne sont pas "mieux" ou "moins bien" qu’une tartine au niveau de la conservation des aliments. Mais le conditionnement au frais est plus facile : il existe aujourd’hui des récipients, conteneurs isothermes, qui permettent une conservation dans de meilleures conditions.

Insistez auprès de votre enfant pour qu’il soit responsable de sa boîte : elle ne doit surtout pas traîner au soleil.

Le contenant. L’ONE recommande : "La boîte à tartines en inox, parfois plus onéreuse à l’achat mais légère, solide et sans effet nocif connu sur la santé." Pour les boîtes à tartines en plastique, préférez les boîtes en plastique "sans BPA" et "sans phtalates" et remplacez-les au moindre signe d’usure.

Service 5 étoiles : glissez votre lunch (ou boîte) dans un petit sac isotherme. S’il y a de la place, on peut même rajouter une bouteille d’eau (ou un bloc réfrigérant) sorti du congélateur. Des boîtes à tartines existent également contenant un pack de gel intégré que vous pouvez congeler pendant la nuit. On trouve des exemples chez lunchaporter.fr)

Côté hygiène : comme pour la gourde, mieux vaut rincer chaque soir à l’eau bien chaude les boîtes à tartines revenues de l’école et du fond du cartable…