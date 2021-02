Depuis le début de la crise sanitaire, les demandes d’interventions adressées aux équipes mobiles de l’enseignement augmentent.

Les équipes mobiles de l’enseignement, c’est un peu comme Superman : elles interviennent plus vite que leur ombre quand on a besoin d’elles. Et depuis le début de la crise du coronavirus, les besoins ont été démultipliés.

Les équipes mobiles ont trois grands domaines d’intervention : la lutte contre l’absentéisme scolaire, les crises durables ou naissantes au sein d’un établissement scolaire et les incidents critiques qui peuvent provoquer des traumatismes parmi la population d’une école. Cette catégorie englobe le décès d’un enseignant ou d’un élève. La crise sanitaire a eu un impact important sur les trois champs d’action.

(...)