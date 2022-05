La "puberté numérique" arrive de plus en plus tôt dans la vie des enfants. Et cela n'a pas que des effets positifs sur leur santé.

Les enfants sont confrontés de plus en plus tôt aux smartphones et aux tablettes. En 2022, les enfants reçoivent leur premier smartphone à 8 ans en moyenne contre 9,5 ans en 2020 et 12 ans en 2018. De plus, de nombreux enfants utilisent TikTok, Snapchat et Instagram à 10 ans à peine alors que l’âge légal d’utilisation de ces réseaux sociaux est fixé à 13 ans en Belgique. C’est ce que révèle une enquête réalisée en Flandre auprès de plus de 3 000 enfants par Mediawijs et Mediaraven dont la VRT a pu prendre connaissance.

Par ailleurs, ce que les auteurs de l’étude qualifient de "puberté numérique" arrive de plus en plus tôt dans la vie de nos enfants. Désormais, la plupart des élèves de troisième et de quatrième primaire utilisent les mêmes applications que les adolescents.