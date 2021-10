Les chiffres restent préoccupants mais des solutions existent pour inverser la tendance.

Si la situation épidémiologique n’est pas comparable à l’année dernière à la même époque, où l’on comptait près de 300 hospitalisations quotidiennes contre 80 actuellement en moyenne entre le 13 et le 19 octobre, les chiffres restent interpellants. Les admissions à l’hôpital sont en hausse de 41 % par rapport à la semaine précédente. Et côté infections, on note une hausse de 50 % par rapport à la semaine précédente : entre le 10 et le 16 octobre, une moyenne de 3 151 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19.