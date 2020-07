Et si la crise du coronavirus pouvait avoir un impact positif dans les hôpitaux ? En tout cas, dans les maternités, c’est déjà le cas.

En effet, dans un certain nombre d’hôpitaux bruxellois, la volonté commune est de limiter le nombre de visites auprès des parents dans le monde post-corona. "Avec le corona, il y a eu pas mal de bouleversements. Les heures de visite ont été restreintes avec le fait qu’uniquement le papa pouvait accéder à la maternité. Cela nous a fait prendre conscience que cela avait de nombreux avantages pour les parents mais aussi pour le personnel, c’est un moment privilégié dans la vie des gens et ça doit le rester. Même s’il n’y a pas encore de décision prise, on a pour idée de limiter les horaires à quelques heures par jour (de 15 h à 19 h par exemple) et en nombre, par exemple de se restreindre à l’essentiel, soit deux à quatre personnes. L’idée serait de pouvoir mieux gérer le flux après coup. Les visites doivent en effet être constructives", indique Pascale Neirynck, chef de service du pôle mère-enfant des hôpitaux Iris-Sud à Bruxelles et sage-femme.

(...)