Le premier week-end de la saison à la mer tout début juillet, 325 000 touristes journaliers étaient attendus pour le lancement de la saison. Juillet et août restent les mois traditionnels de pointe. "Avec entre 16 et 18 millions de touristes d’un jour et environ 27 millions de nuitées chaque année, le littoral reste l’une des principales destinations de Belgique. Ces dernières années, la région est devenue un pôle d’attraction en toute saison", explique Stefaan Gheysen, directeur général de Westtoer. En raison du beau temps estival, le secteur hôtelier enregistre déjà un taux d’occupation d’environ 85 % pour ce week-end.

Toutes les communes côtières organisent des initiatives estivales originales pour un large public. Les deux mois d’été comprennent plusieurs week-ends de pointe. Un jour d’été de pointe (dimanche ou jour férié) amène environ 200 000 touristes d’un jour à la mer. Alors, si vous voulez vous rendre d’une station à l’autre pour assister à l’une ou l’autre animation ou expo, pensez au tram !

La Côte pour la journée : vous adorez !

Dans une nouvelle étude, Westtoer a fait le point sur le tourisme d’un jour à la côte belge. En 2018, 17,9 millions de touristes se sont rendus une journée à la mer. En moyenne, le touriste d’un jour dépense 45 euros par personne, ce qui représente quelque 800 millions d’euros par an. La part de francophones augmente et davantage de familles avec enfants aussi se rendent une journée à la Côte. "La côte belge est une destination importante. Mais il reste important d’investir dans l’innovation. Le touriste d’un jour est celui qui séjournera demain", explique Sabien Lahaye-Battheu, députée et présidente de Westtoer.

(...)