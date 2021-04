Attention si vous recevez un message d'authentification inopiné sur WhatsApp suivi d'une demande de l'un de vos contacts. Il ne faut absolument pas répondre. Il s'gait d'une arnaque d'un groupe de hackers. Vous risquez de donner votre code au hacker qui entrera en possession de votre compte et d'envoyer le même message à tous vos contacts.

La technique de ce piratage informatique est bien rodée. Et très dangereuse. Tout d'abord, vous recevez un SMS de vérification d'authenticité. Exactement le même que le message habituel lorsque vous vous connectez sur un nouveau compte.

Après ce SMS, vous recevrez ensuite un message de la part d'un numéro inscrit dans vos contacts. Voici le message: "Bonjour, désolé je vous ai envoyé un code à 6 chiffres par SMS par erreur, pouvez-vous me le transférer s’il vous plaît ? C’est urgent."

Votre réaction doit être immédiate: il ne faut pas répondre. En réalité, ce n'est pas votre WhatsApp qui a été piraté... mais celui de votre contact qui vous envoie le message. En revanche, en cas de réponse, vous rentrez dans le cercle des victimes. Si les attaques de hackers sont fréquentes sur WhatsApp, celle-ci est particulièrement ingénieuse. Car elle joue sur votre cercle d'amis ce qui fait augmenter le sentiment de confiance.

Précisons qu'il est judiceux de ne jamais répondre à un message douteux, même d'un amis proche. Pour éviter ce type de désagréments, n'hésite pas à envoyer un SMS à la peronne concernée ou via un autre canal de communication.

Pour les individus qui se seraient fait avoir. Pas de panique: il faut se reconnecter le plus vite possible et reprendre le contrôle de votre messagerie. Autre astuce possible, l'activation d'une double authentification. Cela renforcera la sécrurité de votre compte car il ajustera un code pin personnalisé qui vous sera demandé à chaque nouvelle connexion.