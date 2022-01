Quand donc s’arrêtera la hausse frénétique des prix des carburants ? C’est la question que tous les automobilistes doivent se poser au moment de passer devant les enseignes lumineuses des stations-service. Lesquelles affichent désormais des chiffres affolants. Et cela devrait encore augmenter ce samedi au niveau des diesel B7 et B10 : de 1,79 € le litre ce vendredi, le premier, largement plus répandu, passera à 1,817€ ce samedi. Le B10 passera à 1,792 € le litre. Le Super 98 reste quant à lui à 1,85 € le litre.

Résultat : les prix des carburants afficheront des prix historiquement hauts tant du côté du diesel que de l’essence. Une hausse qui a un impact direct sur le portefeuille des citoyens.

Prenons l’exemple de Sylvie, qui effectue un plein de 50 litres de diesel chaque semaine. Elle devrait désormais débourser 4.725 € par an, si l’on estime – assez naïvement – que les tarifs restent stables durant les prochains mois. Avec les tarifs pratiqués lors du premier confinement (1,229 € le 23 avril 2020), elle n’aurait dû débourser que 3195 €. Soit une hausse des prix proche de 1530 € en à peine deux ans !

Yves, lui, dispose d’un véhicule essence. Considérant qu’il effectue un plein de 50 litres par semaine, il devrait débourser, avec les tarifs pratiqués aujourd’hui, 1635 € de plus qu’en mars 2020. À l’époque, les prix ne dépassaient pas 1,221 € le litre. À ce tarif, faire un plein par semaine lui aurait coûté 3175 € par an, contre 4.810 €.

Au vu de la hausse observée, il n’est pas impossible de penser que la barre symbolique des 2€ du litre soit dépassée pendant le prochain semestre.

À moins que le gouvernement fédéral ne se mette enfin d’accord sur la mise en place d’un cliquet inversé. Pour rappel, ce dispositif permet de diminuer les accises – un montant fixe de 0,6002 € par litre – lors des hausses des carburants. Une opération “blanche” pour l’Etat qui voit les recettes TVA augmenter mais qui permet aux prix de ne pas augmenter. Fin octobre, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem avait annoncé à la Chambre qu’il plaiderait au sein du gouvernement pour réinstaurer ce cliquet inversé. Mais cela n’a, pour l’instant, débouché sur aucun accord.