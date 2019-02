Les semaines passent et le mouvement ne s’essouffle pas. Tous les jeudis, ils sont de plus en plus nombreux à troquer les bancs de l’école pour aller manifester dans les rues. Avec pour seul mot d’ordre : sauver la planète et dénoncer les inactions du gouvernement en matière de climat.

Après le succès des quatre premières marches et un mouvement qui s’est étendu au nord comme au sud du pays, les jeunes défileront donc ce jeudi dans le chef-lieu de la province du Brabant flamand à Louvain et non plus à Bruxelles.

(...)