La présence d’un camp de mouvement de jeunesse dans la commune de Hotton, dans la province du Luxembourg, a engendré des nuisances "cauchemardesques" pour les riverains le weekend dernier, selon les dires du bourgmestre Jacques Chaplier.

De nombreux camps se déploient un peu partout en Wallonie et du côté de la fédération scoute, on mise sur la prévention et le sens des responsabilités pour éviter tout débordement et risque de beuverie.

"Dès que l'on a pris connaissance des nuisances engendrées à Hotton, nous avons pris contact avec le bourgmestre pour savoir si c’était un groupe de notre fédération qui était concerné. Ce n'était pas le cas", explique Gilles Beckers, porte-parole de la fédération scoute. "Nous avons échangé avec lui, et il convient de trouver le juste équilibre entre le respect de la quiétude des riverains et la présence de groupes de jeunes enthousiastes de se retrouver après un an et demi de pandémie."

Concrètement, la fédération scoute organise des formations pour sensibiliser les staffs aux bons comportements à avoir. "Chaque animateur s’engage avant le camp à respecter le code qualité de l’animation, qui tient en huit points concrets qui constituent la base d’une animation de qualité. Parmi ces points, on retrouve le fait d’être en mesure d’animer 24h/24, cela s’adresse autant à l’état de fatigue qu’à la consommation abusive d’alcool", explique Gilles Beckers.

Lorsqu’un groupe arrive sur un endroit de camp, la règle prévoit de prévenir les riverains de sa présence. Il les informe que des enfants ou des jeunes joueront et vivront prochainement près d’eux. Le groupe discute avec les voisins sur la meilleure façon de se contacter si nécessaire. De plus, entre 22h et 7h, la loi interdit le tapage nocturne et cela vaut aussi pour les camps. Des dérogations peuvent toutefois être demandées auprès de la commune, par exemple pour la fête en fin de camp.

Au sein de la fédération scoute, c’est donc le dialogue qui est privilégié. "Nous entretenons des bons contacts avec les services d’ordre et les communes, qui savent en amont le nombre de personnes qui vont arriver sur leur territoire. Nous faisons ensuite un suivi pédagogique qui peut déboucher sur une sanction réparatrice, et pas uniquement punitive. L’année passée par exemple, les animateurs qui n’ont pas respecté les règles des protocoles sanitaires et qui ont percé leur bulle pour aller dans un autre camp ont dû suivre une formation spécifique sur le respect des règles", précise-t-il. "Si on se rend compte que la police a déjà verbalisé un groupe plusieurs fois et que le bourgmestre menace de fermer le camp, alors nous intervenons de manière proactive."

Une ligne téléphonique est également accessible 24h/24 afin de gérer les problèmes liés aux potentielles nuisances.