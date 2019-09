"Une femme sur neuf aura le cancer du sein. Les 8 autres portent le pink ribbon pour la soutenir" : c’est la phrase choc de la nouvelle campagne de l’ASBL Pink Ribbon Belgique à l’occasion d’Octobre rose, le mois international du cancer du sein.

"Nous avons deux objectifs avec Pink Ribbon, d’abord rechercher la visibilité pour financer notre combat pour la prévention et le dépistage, et c’est ce que l’on fait chaque année avec notre nouveau ruban notamment et d’autre part, offrir de la solidarité aux personnes touchées directement ou indirectement par le cancer du sein", souligne Rosette Van Rossem, qui a lancé Pink Ribbon en Belgique et fait désormais partie du CA.

Cette année, c’est Coralie Barbier, la créatrice, avec Stromae son mari, de Mosaert qui a dessiné le petit accessoire à porter tout le mois d’octobre (voir encadré). La jeune femme, comme nous tous, se sent concernée par ce cancer qui touche plus de 100 000 femmes en Belgique. Imaginez : chaque jour, 29 femmes vont entendre l’effrayant verdict et 6 femmes vont en décéder…

Le Pink Ribbon de Coralie symbolise l’infini : "Ce symbole représente la force de toutes les femmes qui doivent affronter cette situation, je les vois comme des guerrières. Il évoque aussi l’amour éternel que partagent toutes les personnes concernées et leur entourage", explique Coralie Barbier, avant de souligner : "Il représente aussi tout l’amour et le soutien qu’apporte chaque jour Pink Ribbon et, de façon extraordinaire, les femmes qui en souffrent et celles qui en sont sorties."

L’association a développé un site internet qui fourmille de conseils positifs, soutient financièrement des projets concrets qui œuvrent à l’accompagnement des femmes malades ou en rémission, fait paraître un magazine qui aide à informer et sensibiliser le public mais aussi les femmes atteintes d’un cancer pour qu’elles ne se sentent pas seules avec leur vie qui vacille. "On ne se rend jamais assez compte du coup de tonnerre que représente l’annonce du cancer du sein. Ces femmes sont en état de choc, leur première pensée, c’est ‘Je vais mourir’. Puis viennent de terribles questions sur ce que va être la vie à partir de maintenant, le traitement, la famille, leur vie intime, la perte des cheveux, le regard des autres, la vie professionnelle. On ne se rend pas compte de tout ce que cela implique et de la détresse devant ces montagnes de questions sans réponse", insiste Rosette Van Rossem.

Et la solidarité est une des réponses que chacun peut apporter. "Cette nouvelle campagne est l’occasion de dire à chacun : exprimez-vous quand vous apprenez que quelqu’un est malade… C’est souvent difficile de parler à quelqu’un qui a un cancer du sein. On ne sait pas quoi dire, on a peur de gaffer. Mais le plus blessant pour une personne touchée, c’est le silence", explique avec émotion Christelle Belle qui a eu un cancer du sein particulièrement agressif à 34 ans. "Réconfortez d’un petit mot, envoyez une carte, montrez votre solidarité."

"Être solidaire, ça fait un bien fou à celles et ceux qui vivent la maladie de l’intérieur", conclut Bettina Geysens, directrice de Pink Ribbon.

La revanche contre le cancer, en pagayant ensemble !



Les Pink Ribbonettes se rassemblent pour ramer, une façon de se voir, se soutenir et surtout d’avoir une activité physique qui fait le plus grand bien.



Liliane De Boeck a affronté un cancer. Et elle a transformé cette épreuve en aventure humaine et sportive : elle est devenue une des “Pink Ribbonettes” de Belgique. Les Pink Ribbonettes, ce sont ces femmes atteintes ou guéries d’un cancer du sein qui chaque semaine montent dans leur bateau dragon pour pagayer, ramer ensemble. Pour la rencontre au grand air, et pour le bien physique que le mouvement du bras induit par le fait de ramer apporte aux femmes dont les ganglions sont touchés par le cancer. Ramer, cela évite le syndrome du “gros bras”.

C’est en 2015 que Pink Ribbon Belgique lance un appel aux femmes en rémission pour participer à un projet : elles partent une semaine à Venise où les Pink Lioness Venezia vont leur apprendre les astuces de l’aviron. Un moment extraordinaire qui va amener les 10 sélectionnées à monter un club pour “faire connaître cette activité sociale, relationnelle et thérapeutique”, raconte Liliane, qui a lancé les Pink Ribbonettes Brussels –Pagayer en juin 2016.

Depuis, “tous les samedis, on va pagayer ensemble, on est une quinzaine de membres, des dames qui ont eu un cancer mais aussi des sympathisants”, détaille la pétillante Liliane, “Comme mon fils Tanguy qui ne connaissait rien à l’aviron et qui est devenu notre barreur !”, poursuit-elle avec une fierté toute maternelle. C’est au club de kayak d’Anderlecht que le bateau sur lequel peuvent monter 10 personnes est stationné.

Mais il n’y a pas que des Pink Ribbonettes à Bruxelles, les communes de Lierre et Turnhout accueillent également des clubs. Et on en voit apparaître dans le monde entier, soutenus par Pink Ribbon.