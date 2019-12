Seuls 45 % des Belges offrent un cadeau à tous leurs invités.

Le shopping de Noël est officiellement lancé. En effet, un Belge sur deux part à la chasse aux cadeaux un mois avant Noël, selon une étude menée par Vavabid auprès de 1 600 personnes.

Noël est assurément la fête familiale par excellence, 50 % des Belges déclarant qu’ils la partageront avec leurs proches autour d’un grand dîner festif. Plus encore que les cadeaux, c’est le côté convivial, le repas de fête et le sapin qui sont les principaux éléments garants de la magie de Noël.

Si les cadeaux n’arrivent qu’en quatrième position, il n’en reste pas moins que 45 % des Belges offrent chaque année des cadeaux à tous les invités, le soir de Noël. En particulier dans le Hainaut, où cette façon d’offrir des cadeaux est encore plus populaire. Une famille sur trois organise un tirage au sort et n’offre donc un cadeau qu’à une seule personne. Une habitude enracinée principalement dans la région de Liège.

Et contrairement aux idées reçues, la recherche du cadeau idéal ne se fait pas en dernière minute pour la majorité des sondés : 50 % des Belges commencent leurs achats déjà un mois à l’avance. Les femmes sont souvent les premières et pas moins de 80 % d’entre elles commencent leur recherche plus d’un mois à l’avance. Les hommes s’y prennent un peu plus à la dernière minute car un homme sur trois commence ses courses une semaine avant Noël.

Des pulls tricotés aux produits de bain nauséabonds, les pires cadeaux de Noël restent (malheureusement) aussi une tradition. Et seuls 8 % des Belges sont assez honnêtes pour l’avouer. Pour 60 %, un cadeau de Noël qui ne plaît pas disparaît dans un placard et sera revendu ou échangé secrètement.

Si vous souhaitez faire plaisir à vos proches, les bons d’achat s’avèrent toujours être une bonne idée pour 24 % des participants à l’enquête. Une femme sur trois préférerait recevoir un bon d’achat ou un bijou, tandis que les hommes, en revanche, se contenteront d’un gadget (20 %) ou d’un cadeau personnalisé.

Quant au budget, 40 % déclarent dépenser entre 30 et 50 € en cadeaux. Ce sont les catégories d’âge 18-29 et 60 + qui dépenseraient le plus d’argent. Les 30-59 économisent probablement pour d’autres projets ou ont des frais plus élevés et donc un petit budget pour les fêtes…