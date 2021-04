Le commissaire Olivier Bogaert, c’est un visage et une voix de la RTBF. On l’appelle régulièrement au JT pour donner des explications sur les problèmes ou les risques liés à l’utilisation d’Internet.

Plus qu’un expert des matières informatiques, c’est un communicateur sur la question. Et quand on lui demande comment un policier qui a enquêté sur les massacres au Rwanda et sur l’affaire Dutroux se retrouve à lire des billets en radio ou à exposer des sujets et à donner des conseils en télé, il sourit, lui qui vient par ailleurs de terminer un xième livre sur la sécurité en ligne...