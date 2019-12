Grande nouvelle pour l’Airspace Indoor Skydiving de Charleroi. En 2020, les mondiaux se joueront entre les murs de sa tour enterrée à Gosselies. Pour l’occasion, La DH a testé le sport qui permet de faire ce dont l’Homme a toujours rêvé : voler.

"Dans quelques minutes, vous flotterez dans les airs." C’est par cette phrase peu commune mais surtout très excitante que débute la vidéo qui brief les amateurs de chute libre avant le grand saut.

Munis d’une combinaison digne de l’espace, mais aussi d’un casque, de lunettes et de boule quies, les pros et moins pros s’élancent un à un dans l’air propulsé à plus de 300 km/h par quatre moteurs. Tout de suite, les plus expérimentés se mettent à danser dans les airs. Les autres, plus près du sol, quant à eux, apprennent les meilleures positions pour entamer les acrobaties aux côtés d’un moniteur.

Une fois dans la bulle, il faut parler avec les mains. Un signe signifie plier les jambes, l’autre somme de les tendre, le troisième de lever la tête et, enfin, le plus important, celui qui veut dire ‘tout va bien et relaxe-toi’. Et c’est littéralement ce qu’il faut se dire quand, à la porte de la tour, nous nous jetons les bras en avant vers le vide.

Une fois dans les airs, ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air. Si la sensation de voler est bel et bien là, les gestes à adopter pour ne pas redescendre sur la grille sont plus compliqués. Quoi qu’il en soit, le moniteur est là pour guider chacun de nos mouvements afin de vivre la meilleure expérience possible.

Les muscles tendus, les bras solides et les jambes flexibles, il nous faudra trouver l’équilibre parfait afin de nous retrouver en lévitation, le sourire aux lèvres et l’air détendu. Ce qui semble compliqué au début se termine finalement en une minute trente de légèreté intense. La deuxième et dernière tentative est un peu plus mouvementée. Alors que les membres sont plus ou moins maîtrisés, à quelques pas du sol, le moniteur attrapera notre corps pour le faire littéralement valser dans les airs à une vitesse folle et à dizaine de mètres d’altitude. Bref, amateurs de sensations fortes, grands sportifs ou simples curieux…, ce sport est fait pour vous. Et les quelques courbatures du lendemain seront seulement un agréable souvenir de votre incroyable expérience de la veille.

Après Bahrein et Austin

Du 8 au 12 avril prochain, dates des compétitions, 500 athlètes de 48 pays différents performeront dans l’air propulsé par l’Aispace Indoor Skydiving. Après avoir eu lieu à Bahrein, Austin (USA) et Varsovie, cette 4e coupe du monde est chapeautée par la FAI, la fédération aéronautique internationale. Les athlètes seront divisés en trois disciplines différentes : deux en duo et une seule. Cette dernière porte le nom de freestyle et se pratique sur de la musique. Le performer effectue des figures en rythme et est directement noté par un jury.