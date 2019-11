On n’a pas les mêmes capacités au volant lorsqu’on a bu quelques verres d’alcool, c’est évident. Mais soyons honnêtes. On a beau enfoncer cette porte ouverte, il demeure toujours un moment où, après un repas normalement arrosé, on ne se pose pas la question de reprendre, ou non, le volant : on s’installe à bord et on conduit "parce que ça va, c’est bon, je maîtrise".

Eh bien non, on ne maîtrise pas ! Mercredi, deux équipes de journalistes ont fait le test, en collaboration avec l’institut Vias, expert en matière de sécurité routière, et la Peugeot Driving Academy, à Nivelles. Nos terrains de jeu, sécurisés : un simulateur de conduite et la piste, à l’extérieur.

Au menu, des essais le matin, lorsque nous étions parfaitement sobres. Puis d’autres essais l’après-midi, après un repas léger mais alcoolisé : un peu plus d’une demi-bouteille de vin rouge, qui annonce un taux d’alcool de 14,5 %, entamée à 12 h 06. Classique, en somme, si on songe par exemple à un lunch professionnel sur un temps de midi, à deux, au cours duquel on se partage une bouteille de vin.

(...)