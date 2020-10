On constate une hausse de 80 % des accidents graves entre octobre et novembre.

Le passage à l’heure d’hiver, s’il nous permettra de dormir une heure de plus dans la nuit de samedi à dimanche, a surtout un impact négatif sur la sécurité routière. Le soleil se couchera en effet plus tôt (à 18 h 31 samedi, à 17 h 29 dimanche), avec des conséquences sur la visibilité en heures de pointe.

Et selon l’Institut Vias, ce sont les piétons qui en paieront le plus lourd tribut. L’institut a en effet calculé qu’entre octobre et novembre, le nombre d’accidents impliquant un piéton augmentait de 38 % pendant l’heure de pointe en soirée.