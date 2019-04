Les progrès récents de la médecine vétérinaire et de l’élevage félin font que l’on a de plus en plus besoin de déterminer les groupes sanguins de nos chats. En effet, la détermination des groupes sanguins est nécessaire, d’une part lors d’opérations chirurgicales ou de transfusions pratiquées par les vétérinaires et, d’autre part, pour les éleveurs afin de prévenir une maladie particulière dans l’espèce : l’érythrolyse néonatale du chaton.