Pourtant, comme l’affirme Martin François, substitut du procureur, la détention de cannabis est interdite : "On entend souvent que c’est autorisé, C’est une fausse croyance. Le policier va dresser un PV mais il n’y aura pas de poursuite." Selon Christine Guillain, professeure de droit pénal à l’université Saint-Louis , "la législation n’est pas claire" . La loi de 1921 punit toutes les détentions de drogue sans distinction. Celle du 2 mai 2003 dépénalise la détention de cannabis à condition qu’il s’agisse d’un usage personnel. Un arrêté royal de 2017 ajoute que si la détention se fait sur la voie publique, les usagers risquent jusqu’à un an de prison ! "Évidemment, ça n’est pas possible. Il y aurait trop de dossiers. C’est pourquoi une circulaire du collège des procureurs généraux a introduit la limite de 3 grammes."

Cette circulaire suggère aussi que pour être punissable, la détention doit se faire de manière "ostentatoire". Et là encore, ça coince puisque celle-ci est laissée à l’appréciation des policiers. Or, comme le rappelle Christine Guillan, "en droit pénal, tout doit être clair". C’est ce que semble constater la commissaire Daisy Hoebeck : "Dans la pratique, si c’est juste quelqu’un qui fume un joint, on ne verbalise pas." Bref, l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs.