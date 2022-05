Présent dans de plus en plus de villes en Belgique, Uber commence à se fondre dans le paysage, que ce soit dans sa version initiale ou dans sa version food, pour commander des plats à domicile. Et la multinationale a de la suite dans les idées et semble viser le marché du tourisme.

Depuis la Californie, la direction du groupe a annoncé récemment de nouvelles fonctionnalités à venir, comme Uber Travel, Uber Charter, Vouchers for Events ou bien la commande vocale sur Uber Eats via Google Assistant.

(...)