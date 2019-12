On vient vous voir parce que mon mari me trouve moche. " " On vient vous voir parce qu’on n’arrête pas de se disputer." " On vient vous voir parce qu’on ne se voit plus jamais ." " On vient vous voir parce que ma femme me prend la tête à cause de mon ex. " Ces phrases, Caroline Kruse les entend régulièrement dans son cabinet de conseillère conjugale. Celles-ci comme 56 autres qu’elle a décidé de compiler dans un livre original, sous forme de BD : Il faut qu’on parle - 60 sujets à aborder en couple avant qu’il ne soit trop tard. Chacun pourra au moins une fois se retrouver, entendre sa propre voix. " Une vie de couple, c’est bien des tournants et des aboutissements, ce n’est pas facile, ni tous les jours ni sur la durée ", confirme l’auteure.

