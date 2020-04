Ona De Waele se bat contre la leucémie depuis de longs mois.

C'est un témoignage qui permettra sans doute de relativiser les problèmes liés au confinement. Ona De Waele, 18 ans récemment, est originaire d'Eeklo et souffre d'une leucémie aiguë myéloblastique. Abonnée aux séances de chimiothérapies depuis plusieurs mois, elle a également subi une greffe de souche il y a 10 jours par un donneur qu'elle connait bien: son papa. Depuis longtemps, Ona ne peut plus quitter sa chambre.

Pour nos confrères de Het Laatste Nieuws, la jeune adolescente est revenue sur son quotidien et la solitude qu'elle traverse. "Les seules personnes que je vois près de moi sont celles qui passent dans le hall de l’hôpital. J’ai parfois l’impression d’être dans un centre animalier" détaille-t-elle à nos confrères. "Mes proches viennent souvent me saluer, mais ils restent en bas, et moi, depuis le neuvième étage… Papa a fait un énorme drapeau qu’il a pendu pour moi, afin que je me sente moins seule quand je regarde à la fenêtre. Je n’avais jamais eu l’impression d’être seule dans ce combat, mais là, depuis plusieurs semaines, j’ai un peu ce sentiment."

Pour elle, difficile de comprendre ceux qui ne respectent pas le confinement. "Je trouve que ceux qui se plaignent des mesures contre le coronavirus sont égoïstes. Les gens ne vont pas mourir s’ils ne peuvent pas faire la fête durant quelques semaines. Ça fait sept mois que je suis en quarantaine. À chaque fois que je mets un pied dehors, je dois faire attention. Ça me manque de pouvoir être une jeune fille normale de 18 ans…"