Après plus d'un mois et demi de grève, la SNCF a annoncé vouloir retrouver la confiance de ses clients. "C'est la première fois qu'on met en vente autant de billets à des prix aussi bas", a souligné ce lundi la directrice générale de Voyages SNCF. Une grève qui aurait battu tous les records de mobilisation dans l'histoire de la compagnie ferroviaire aurait coûté près de 850 millions d'euros a annoncé le 1er ministre Édouard Philippe la semaine dernière.

Une opération séduction après 48 jours de grève va donc voir le jour dès ce jeudi 23 janvier sur le réseau ferroviaire français. En effet, plus cinq millions de billets de train à 35 euros vont être mis en vente jusqu'au 30 janvier.

"Une opération totalement inédite", a expliqué lundi sur Europe 1 Rachel Picard, la directrice générale de Voyages SNCF, la branche qui comprend notamment les TGV et les Intercités. "C'est quasiment un quart des places. C'est la première fois qu'on met en vente autant de billets à des prix aussi bas", a-t-elle souligné. "On veut dire à nos clients qu'on voudrait qu'ils retrouvent confiance en nous".

Des voyages à bas prix jusqu'à mi-avril

Toutefois, il ne faut pas s'attendre à partir au ski pour 35 euros : la plupart des trains sont complets depuis plusieurs semaines. Le premier weekend de départ, les 7 8 et 9 février, il ne restera plus que 10% des places pour les Alpes à tarif bradé. Ces billets peu cher seront surtout proposés en semaine et hors vacances.

Ces billets, dont 3 millions seront valables sur les TGV inOui et 2 millions sur les Ouigo, seront disponibles à la vente pendant une semaine, du 23 au 30 janvier, pour des voyages ayant lieu "entre maintenant et la mi-avril, jusqu'aux vacances de Pâques", a détaillé la directrice générale de Voyages SNCF. Les usagers pourront ainsi trouver des billets Paris-Lille à 25 euros, et des Paris-Marseille ou Paris-Bordeaux à 35 euros.

Selon France Inter, il reste difficile de chiffrer l'effort financier que représente l'opération pour la compagnie ferroviaire. "Mais un Paris-Bordeaux à 35 euros, c'est un très bon prix", note un responsable de la SNCF interrogé par le média français.