Les Belges ont redécouvert leur pays : cet été, la Belgique sera leur deuxième destination de prédilection après la France. Et c’est vrai qu’il y en a des choses à visiter chez nous. Afin de mieux mettre en valeur le patrimoine culturel et les musées de Wallonie, l’asbl Musées et Société en Wallonie (MSW) a lancé l’action "Les Musées sans voiture". "Ce projet, initié dans le cadre de l’année à thème Wallonie Destination nature, a pour objectif d’encourager les visiteurs à se rendre aux musées via une mobilité douce", explique Aurielle Marlier, chargée de projets pour la MSW. En vélo, à pied, en trottinette, en transport en commun : tout est permis sauf… la voiture ! L’enjeu est bien sûr de "replacer la question écologique au centre des préoccupations", donner des pistes de sorties différentes pour encourager tout un chacun à sortir et à bouger avec ses enfants.

Pour motiver encore plus les familles, l’association a imaginé d’organiser un concours : le participant qui aura gagné le plus de "points nature" (engrangés à chaque visite au musée, ils sont calculés en fonction du nombre de kilomètres parcourus sans voiture mais aussi en participant à des activités "nature") remportera une nuitée aux Grottes de Han pour 2 adultes et 2 enfants.

L’action, à laquelle on peut prendre part seul, entre amis ou en famille, dure jusqu’au 31 décembre et, durant les mois à venir, les musées participants (un peu partout en Wallonie) proposeront plusieurs activités nature. Plus de 35 musées participent à cette mise en valeur, à découvrir sur le site muzeozoom.be