Dans sa dernière étude, la Ligue des familles s’est questionnée sur les choix d’options effectués par les élèves de secondaire et sur l’impact des stéréotypes de genre sur ce choix.

Dans son analyse, elle observe que les filles restent majoritaires dans l’enseignement général et que les garçons sont davantage présents dans l’enseignement technique de transition et de qualification et dans la filière professionnelle.

(...)