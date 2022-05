Ce jeudi et ce vendredi, des orages parfois violents nous sont tombés sur la tête. Si l’intensité a pu varier d’un endroit à l’autre, il y a tout de même eu des dégâts. Et on peut attendre de nouveaux épisodes dans les prochaines semaines. Car les modèles indiquent que nous devrions avoir un été plutôt chaud, souvent beau, mais avec des orages assez réguliers tout de même. C’est l’avis du météorologue Régis Crepet, sur le site spécialisé lachainemeteo.com. "Dans la continuité des 5 premiers mois de l’année, la configuration météorologique globale de l’été devrait présenter des centres d’action toujours inversés à l’échelle européenne, avec une récurrence de hautes pressions (anticyclones) positionnées en Europe du Nord et de basses pressions (dépressions) sur la Méditerranée. Cette situation inversée est responsable d’une sécheresse persistante, en particulier sur la moitié nord de la France, avec des températures situées globalement à +1,5°C au-dessus des moyennes depuis l’hiver. Cette tendance devrait se prolonger cet été. Dans cette configuration, le retour des orages à partir du mois de juin marquerait une différence et pourrait limiter la gravité de la sécheresse sur notre pays. Cette tendance était déjà évoquée dans le précédent bulletin du 10 avril, ce qui permet d’exprimer une bonne fiabilité d’ensemble. On note cependant un changement de temps envisagé pour le mois d’août. À l’échelle planétaire, on observe que le phénomène La Nina se renforce dans l’océan Pacifique et devrait se poursuivre jusqu’à l’automne prochain. Ce facteur est, statistiquement, propice à des étés orageux chez nous. "

Mais attention, les orages ne sont jamais une bonne nouvelle, même en cas de sécheresse, comme le rappelle Pascal Mormal, de l’IRM. " Ce ne sont pas les meilleures pluies pour aider les sols. L’eau arrive en grande quantité et on parle plutôt d’écoulement que d’absorption. Cela peut aider à certains endroits, mais cela ne réglera pas tout ", prévient-il.