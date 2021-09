Pour Vias, cela confirme l’importance d’investir pour améliorer les infrastructures.

Depuis plusieurs années désormais, on observe un véritable engouement pour le vélo électrique. Si bien qu’aujourd’hui, plus d’un vélo acheté sur deux est muni d’une assistance électrique. Avec, évidemment, des disparités selon les régions. Selon une étude de l’Institut Vias réalisée auprès de plus de mille usagers de vélos électriques, la bicyclette à assistance traditionnelle représente 80 % des modèles utilisés en Flandre, contre seulement 46 % en Wallonie et à Bruxelles. "En revanche, le vélo électrique pliant connaît un énorme succès en Wallonie (21 %) et à Bruxelles (17 %), nettement moins en Flandre (8 %), confie Benoît Godart, porte-parole de Vias. Les Wallons sont aussi particulièrement friands des VTT électriques (11 %), alors que ces modèles sont quasi absents des marchés flamands (2 %) et bruxellois (4 %)."

Une accélération avec la crise sanitaire