Pour Oskar, prendre le chemin de l’école est devenu un cauchemar insurmontable. Atteint de phobie scolaire, il a dû renoncer à y aller depuis cinq ans.

"Il a développé une peur irrationnelle de se rendre à l’école. Pour lui, se rendre en classe était devenu impossible. C’est arrivé du jour au lendemain, on n’avait rien vu venir. Un beau matin, il a fait une immense crise d’angoisse. Il était par terre, en larmes et incapable de se lever. À un moment, il était devenu impossible de l’emmener à l’école sans le tirer", explique Fabienne, sa maman et cofondatrice de l’ASBL Anatole qui offre un soutien aux familles touchées par le phénomène.